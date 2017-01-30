Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) çalışanları V.K., A.E., U.B., F.Ö., L.T., S.E., Ö.I. ile E.Ö. isimli kadın ve F.E., örgütün şifreli yazışması ‘ByLock’ kullandıkları iddiası üzerine gözaltına alınmıştı. Emniyette sorgusu tamamlan şahıslardan, A.E., S.E ve F.Ö serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen E.Ö. isimli kadın ve F.E. ile KARDEMİR çalışanları V.K., U.B., L.T. ve Ö.I. tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yasin Erdem