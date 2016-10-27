Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, daha önce FETÖ darbe girişimi soruşturması çerçevesinde görevinden uzaklaştırılan Yenice İlçe Müftülüğü personeli Mehmet K. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 1 dolar ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı, adliye ve cezaevi imamı olduğu öne sürülen Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli harita mühendisi G.G'yi gözaltına aldı.

Yasin Erdem