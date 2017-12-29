Karabük’te ihracat ve ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalat yüzde 21.3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TUİK verilerine göre, Karabük’te 2017 yılı Kasım ayında ihracat yüzde 140.9, ithalat ise yüzde 0.65 arttı. Zonguldak'ta ihracat yüzde 38.6 ithalat ise yüzde 68.6 artarken, , Bartın'da ise ihracat yüzde 113.5 arttı, ithalat ise yüzde 178,7 arttı.

Yasin Erdem

