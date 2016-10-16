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Karabük'te inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir inşaat halindeki 5. katlı apartmanın boşluğundan beton zemine düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


16 Ekim 2016 19:24

Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Burç Sokak üzerinde yapımı süren 5 katlı bir apartmanda kapı montajında çalışan Mustafa Gönül (55), henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde 5. kattan beton zemine düştü. Ses üzerine durumu fark eden diğer işçiler, apartmanın zemin katında kanlar içinde yerde yatan Gönül’ü görünce durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Özel Medikar Hastanesine kaldırılan inşaat işçisi Mustafa Gönül, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Yasin Erdem
KARABÜK

Etiketler: inşaat, zemin


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