Yoğun kar yağışının ardından Karabük Belediyesi ekipleri, Karabük merkez ve mahallelerde toplam 11 ekip olmak üzere 9 kamyonet, 2 greyder ve 25 personel ile birlikte olası buzlanmaya karşı tuzlama ve kar kürüme çalışmalarına başladı. İl sınırları içerisinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Karabük Belediyesi karla mücadele ekipleri 3 vardiya halinde 24 saat mesai yapıyor.

Öte yandan kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Müdürlüğü, kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceğini ve hava sıcaklığı eksi 7 seviyelerine kadar ineceğinden oluşabilecek don ve buzlanmalara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Yasin Erdem