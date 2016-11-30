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Karabük'te kar yağışı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük-Bartın ve Karabük-Gerede karayolu beyaza büründü.

Karabükte kar yağışı

30 Kasım 2016 12:08
Karabük'te kar yağışı - Tıkla İzle

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri çalışma başlatırken, özellikle Karabük - Gerede karayolu kemikli rampalarında zaman zaman trafikte durmalar yaşanıyor.
Karabük-Bartın karayolunun Ahmetusta geçidinde etkili olan olan kar ve tipi yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekiyor. Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin iyice düştüğü bin 30 rakımlı Ahmetusta geçidinde, Karayolları 153. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise kar yağışının Cuma gününe kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği, vatandaşların başta don, ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

Yasin Erdem

Etiketler: kar, Karabük


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