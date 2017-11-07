Karabük'te MHP’den gövde gösterisi

Karabük Belediyesi nikah salonunda düzenlenen etkinliğe, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar ile ilçe başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, yeni parti kurularak MHP’den kitleler halinde kopmalar olacak diyorlardı. Aksine daha da güçlenerek dimdik ayakta duran ve genel merkezinin yanında olan güçlü teşkilatların olduğunu söyledi.

Kar, önlerinde 2019 seçimleri olduğunu çok daha iyi donanımlı, güçlenmiş birbirileri ile kenetlenmiş teşkilat yapısıyla partimizi çok güzel yerlere taşımak için el birliği ile çalıştıklarını da belirterek, “ Özellikle 1 Kasım seçimlerinden sonra yeni parti kurulacak, MHP’nin akıbeti ne olacak, tabela partisi olacak diye şekilde sürekli haberler yapıldı ve nitekim bir parti kuruldu. Herkes zannetti ki, MHP’den kitleler halinde ayrılmalar ve bölünmeler olacak diyordu. Karabük’ten bugüne kadar değişik sebeplerden dolayı bunun içinde başka şehirlere gidenlerde var ve toplam 26 kişi istifa etti. Son 4 ay içinde ise gidenlerin yerine Karabük merkez dahil ilçelerimizde toplam 405 kişi partimize katıldı. Çok daha güçlü ve kadrolarını genişleterek üye sayısını artıran bir teşkilat olarak dimdik ayaktayız. Aramıza yeni katılan dava arkadaşlarımızın hepsine hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise, MHP’li olmanın bir gurur olduğunu söyleyerek, “ MHP’lilerin özünde her zaman mazlumun yanında olmak, hiçbir zaman menfaat peşinde koşmamak ve elinden gelidği akdar Türk milletinin bekası için gece gündüz mücadelesine devam etmektedir. Bunun en son örneğini ise 15 Temmuz’da hainlerin karşısında sokaklara çıkarak verdiği mücadelesi, en iyi şekilde görülmüştür. Darbe gecesi bu Devletin bekası için canlarını temsil eden arkadaşlarımızın yüzde 80’i MHP’lidir. Hiçbir taviz vermeden genel merkezi terk etmeyerek devletin bekası için gerekli talimatları veren tek genel başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’dir. Bu camianın içinde olmak demek, her zaman devletin bekası için ne gerekiyorsa yapmak demektir. Bizde liderlerimizin etrafından toplanmasını ve talimatlarına uymasına tüm camiamıza tavsiye ediyorum. Bu birlik olduğu müddetçe, bu coğrafyadaki dinine, Kuran-ı Kerime ve mazluma sahip çıkacaktır. Bu devletin bekasının devamını MHP’den başka sağlayacak bir camia yok. Bizim onlardan ayrı 9 ışığımız mevcut. Bizim bir de kızıl elmamız var. Bizim Kızıl elmamız onların düşüncülerini ters düz eden bir düşünce hedefleri olan düşünce. Herkesin bir kızıl elması var bizimde kızıl elmamız Karabük. 2019 seçimlerinde Karabük merkezin yanında Safranbolu, Yenice, Eskipazar Belediyeleri MHP’li olacak. Türkiye genelinde bütün vilayetlerden çok daha önemli bir vilayet olarak MHP’ye katkı vermeye devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımız o günler geldiği zaman önce yerel seçimlerde, sonra Başkanlık sonrada milletvekili seçimlerinde MHP’yi gece gündüz çalışarak iktidar edecektir. Ben buna canı gönülden inanıyorum. 2009 yılında çıktığımız zaman sayımız neydi şimdi nerelere geldi. Bu inancımın yerine geleceğine inanıyorum. Zor olan yeri belki Yenice olarak görülüyor ama 2019 yılında o ilçemiz MHP’li bir belediye başkanı tarafından yönetilecektir. Camiamıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyorum” dedi.

Konuşmanın ardından MHP’ye katılan yaklaşık 405 kişiye parti rozetleri takıldı.

Yasin Erdem

