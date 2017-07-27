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Karabük’te orman yangını!

Karabük ve Safranbolu İlçesi’nde çıkan yangınlarda yaklaşık 3 dönüm karaçam ormanı ve 20 dönüm buğday ekili tarla ile yarım dönüm kızılçam alanı zarar gördü.

Karabükte orman yangını!

27 Temmuz 2017 17:19

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karapınar Köyü Karandu mevkiinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler karaçam ormanlarına da sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri ile Karabük’te konuşlandırılan helikopterde havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm karaçam ormanı ile 20 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.

Öte yandan Karabük merkeze bağlı Karabük mahallesi kavşakta tepe bölgesinde de Kızılçam ormanlık alanda yangın çıktı. Buradaki yangın ise büyümeden karadan ve havadan yapılan müdahaleler sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Erdem

Etiketler: Karabük, orman yangını


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