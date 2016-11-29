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Karabük'te otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Karabük’te seyir halindeki kamyonet karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Karabükte otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

29 Kasım 2016 12:27

Kaza, Karabük - Eskipazar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Y. (54) idaresindeki 34 DB 2396 plakalı kamyonet, Karçimsa mevkiine geldiği sırada orta refüjden yolun karşısına geçmek isteyen Hasibe Kara’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kara, orta refüje düşerek yaralandı. Sürücülerin ihbarıyla olay 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yerde ağır yaralı yatan Kara’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hasibe Kara ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak polis ekipler soruşturma başlatırken, sürücü gözaltına alındı. 

Yasin Erdem


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