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Karabük’te otomobillere zarar verdiler

Karabük’te kimliği belirsiz kişi veya kişiler park halindeki 5 otomobil ve bir motora zarar vererek ortadan kayboldu.

Karabükte otomobillere zarar verdiler

22 Ekim 2017 23:23

Olay, 100. Yıl mahallesi 1078 nolu cadde üzerinde meydana geldi. Sabaha karşı meydana geldiği tahmin edilen olayda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki 5 otomobil ve bir motora zarar verdi. Hafta sonu olması nedeniyle araçları ile bir yere gitmek için evlerinden inan bazı araç sürücüleri araçların ayna ve camlarının kırıldığını tespit etti. Çevrede park halinde tüm araçlarda aynı manzarayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ekipler araçlar üzerinde inceleme yaparak, parmak izi çalışması yaptı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: Karabük

 

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