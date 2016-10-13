Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Zonguldak’ın Gökçebey ilçesine gitmekte olan Erdem A. (26) idaresindeki 67 YF 269 plakalı otomobil, Karabük-Yenice karayolu Keltepe Tüneli çıkışında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı istikametten gelmekte olan Murat Çakır idaresindeki kömür yüklü 67 AY 481 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobil sürücü Erdem A. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta sıkışan eşi Merve A. ve 2 yaşındaki çocukları M.B.A. yoldan geçen vatandaşların yardımı ile çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 ambulansları ile Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Merve A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu, M.B.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yenice Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Erdem A.'nın cesedi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan Karabük-Yenice karayolu jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü sağlandı.



Çetin Uzunkara - Yasin Erdem

