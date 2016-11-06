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Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük’te sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karabükte trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

06 Kasım 2016 15:35

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 04.00 sıralarında Safranbolu - Karabük çevre yolunda meydana geldi. Hamza Yıldız (18) idaresindeki 81 DF 306 plakalı otomobil, Safranbolu istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak demir korkuluklara çarpıp yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazada sürücü Hamza Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan İlayda Özmen (17) ve Caner Tabak (17) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Yasin Erdem

Etiketler: Karabük, trafik kazası


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