Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Karabük istikametine gelmekte olan Ahmet Yağız yönetimindeki 06 TZB 29 plakalı kamyonet ile karşı yönden ilerleyen Uğur Özcan yönetimindeki 78 BZ 872 tır, Yenice ilçesine bağlı Öreköy ile Yeşilköy mevkisinin arasında çarpıştı.

Sürücülerin yaralandığı kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı, gizli buzlanma nedeniyle duramayınca kaza yapan her iki araca çarptı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Çetin Uzunkara