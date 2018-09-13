Karabük'te trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi. Metin Bozkurt(43) yönetimindeki 34 EC 0592 plakalı otomobil Gerede ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde iken aynı istikamette seyreden Bilal Gökmen idaresindeki 34 UF 6811 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 EC 0592 plakalı otomobilde bulunan Metin Bozkurt (43), Canan Bozkurt (43), Alperen Bozkurt (6) ve Gizem Bozkurt (14) yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve 112 Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı