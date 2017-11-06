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Karabük’te trafik kazası: 4 yaralı!!

Karabük'te, otomobilin uyarı levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabükte trafik kazası: 4 yaralı!!

06 Kasım 2017 17:13

Kaza, Karabük- Yenice karayolu Bolkuş Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Karabük yönüne seyir eden Zehra Kayrak (33) yönetimindeki 14 NB 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki uyarı levhası direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Ümit Kayrak, Nazife Kayrak ve Fatma Taşçı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı. 

Etiketler: Karabük, trafik kazası

 

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