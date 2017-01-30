İddiaya göre, Yenice ilçesinden Karabük'e gelen Celal K., yönetimindeki 78 BT 492 plakalı otomobille hatalı sollama yapınca, karşı yönden gelen Müjdat E. yönetimindeki 06 DE 4945 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Celal K. ve yanında bulunan Fatime T. ile diğer otomobilin sürücüsü Müjdat E. ve yanındaki Ersin ve Ayşima E. yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri soruşturma başlattı.

Yasin Erdem

