Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, H.S (18), R.Ö (34), M.P (21), Y.P (18), S.A (48), K.Y (19), N.T (33), T.Y (25), H.K (25), A.Ç (23), Ö.G (19), M.K (19), M.A (22), S.D (24), F.U (21), E.İ (18) ve U.G (14) isimli şahsılar gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların üzerilerinden yapılan aramalarda, 70 adet fişek tabir edilen sigarada kullanılabilecek miktarda 13,6 gram sentetik bonzai madde, 10 gram esrar ve 15 adet extacy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.P (18) çıkarıldığı mahkeme tarafından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.