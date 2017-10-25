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Karabük’te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Karabük merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 75 kök Hint keneviri ile 554 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Karabükte uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

25 Ekim 2017 20:25

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri son günlerde üst üste yaptığı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Narkotik ekipleri yaklaşık bir aylık fiziki ve teknik takip sonucu belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için Yenice ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda adreslerinde gözaltına alınan Ö.Y. ve E.K.İ. isimli şahısların üst aramalarında 154,6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsılar uyuşturucuyu Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan M.U isimli şahıstan temin ettikleri bilgisini vermesi üzerine ekipler Çaycuma ilçesinde de M.U isimli şahsı gözaltına aldı. Ekiplerin M.U. isimli şahsın ikametinde yaptığı aramada yaklaşık 400 gram esrar maddesi, esrar maddesinin ekiminde kullanılan tohum ve ekim yapıldığı tespit edilen tarlada 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam sürüyor. 

Çetin Uzunkara

Etiketler: 3 gözaltı, Karabük, narkotik

 

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