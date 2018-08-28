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Asayiş »
Karabük'te yangın
28 Ağustos 2018 14:00
Karabük'te yangın
Karabük Merkez Çamlık Tabiat Parkı'nda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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28 Ağustos 2018 14:00
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