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Karabük'teki FETÖ davasında 12 sanık hakkında karar verildi

Karabük’te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 2'si tutuklu 12 sanık hakkında karar verildi.

Karabükteki FETÖ davasında 12 sanık hakkında karar verildi

21 Ağustos 2017 17:31

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Hacı Sağlam ve Rüştü Karagüzel ile tutuksuz sanıklar Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Mustafa Dayıoğlu, Abdullah Yükselen, Abdullah Danışmaz, Kaan Kalyoncu, Adnan Aksoy, Mustafa Yalçın Mıhçı, Adem Güleryüz, Halil Usta, Mehmet Ünver ve Rıfat Aynacı ile avukatları hazır bulundu.

Savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığını savunarak, tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu sanıklar Hacı Sağlam'ı 7 yıl 6 ay, Rüştü Karagüzel'i ise 6 yıl 10 ay ve 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Tutuksuz sanıklar, Halil Usta, Dursun Mustafa Dayıoğlu, Abdullah Yükselen'e 6 yıl 3 ay, Adnan Aksoy, Mustafa Yalçın Mıhçı, Adem Güleryüz, Abdullah Danışmaz ve Mehmet Ünver'e 6 yıl 10 ay 15 gün, Kağan Kalyoncu'ya ise 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca, Rıfat Aynacı'nın dosyasının tefrik edilmesine karar verdi. 

Yasin Erdem
 


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