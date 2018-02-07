Karabük’ün çöp soruna Japon desteği

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazan Şentürk ile birlikte Başkan Rafet Vergili’yi ziyaret eden Kunio Yoshikawa, bu proje ile Karabük'teki çöp sorununun büyük ölçüde çözülebileceğini belirtti.

Başkan Vergili, Kunio Yoshikawa'ya ziyaretinden ve tesis hakkında verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, bu tür tesislerin çok faydalı olduğunu ve Karabük'ün yararına olabilecek her türlü projeyi değerlendirebileceklerini söyledi.

Yasin Erdem

