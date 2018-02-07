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Karabük’ün çöp soruna Japon desteği

Evsel atıkları geri dönüştürerek kömür elde edilen bir tesis kuran Japon bilim adamı Kunio Yoshikawa, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret ederek proje ve tesis hakkında bilgiler verdi.

Karabükün çöp soruna Japon desteği

07 Şubat 2018 18:35

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazan Şentürk ile birlikte Başkan Rafet Vergili’yi ziyaret eden Kunio Yoshikawa, bu proje ile Karabük'teki çöp sorununun büyük ölçüde çözülebileceğini belirtti.

Başkan Vergili, Kunio Yoshikawa'ya ziyaretinden ve tesis hakkında verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, bu tür tesislerin çok faydalı olduğunu ve Karabük'ün yararına olabilecek her türlü projeyi değerlendirebileceklerini söyledi.

Yasin Erdem
 

 

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