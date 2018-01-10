Karacabey Birlikspor play-off peşinde

Spor Toto 3. Ligi’nde mücadele eden Karacabey Birlikspor’un yönetim kurulu toplantısından play-off için kararlılık mesajı çıktı. Toplantıda Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile Kulüp Başkanı Uğur Koçak ve bütün yönetim kurulu üyeleri tam kadro halinde hazır bulundu. Toplantıda, 2. yarı öncesi takımın genel durumu ve yeni transferler detaylı bir şekilde masaya yatılırken, play-off hedefine ulaşmak adına hayata geçirilecek yol haritası da çıkarıldı.

Toplantıda, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri tezahüratları ile mavi siyahlıların en güçlü destekçisi konumunda olan taraftarlar ve takımlarına sahip çıkarak, maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen sponsorlarınkatkılarıyla, ulaşılamayacak hedef olmadığa dikkat çekildi.

Panayır yerinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan sportif tesisler, diğer altyapı yatırımları ve Karacabeyli sporcuların destekleri ile kalıcı başarıları yakalama fırsatının da elde edildiği dile getirilen buluşmada, Karacabey Birlikspor için ilçenin el birliği ile hareket etmesinin önemli olduğu kaydedildi.