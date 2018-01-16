Karacabey Birlikspor’a tecrübeli forvet

Spor Toto 3'üncü Lig takımlarından Karacabey Birlikspor, Bayburt Grup Özel İdare’den forvet Oğuzhan Türkmen ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, ”Eksik bölgelere transfer yaptık. Güçlü bir kadromuz var. Amacımız play-offlarda yer almak. Bugün aramıza tecrübeli forvetOğuzhan Türkmen katıldı. Kendisine camiamıza hoş geldin diyor, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Oğuzhan Türkmen, 1987Kocaeli doğumlu olup, sırasıyla Nazilli Belediyespor, Bilecikspor, Derince Belediye, Fatih Karagümrük, Vefa, Erdekspor, Manisa BBSK, Kocaelispor ve Bayburt Grup Özel İdare formalarını giydi.

Yasin Keskin

