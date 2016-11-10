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Karacabey Longozu'nda Atatürk silueti

Bursa'da, Atatürk'ü ölümünün 78. yıl dönümünde Karacabey Longoz ormanında anan çocuklar ellerindeki binlerce bayrağı toprağa dikip ormanda Atatürk silueti meydana getirdi.

Karacabey Longozunda Atatürk silueti

10 Kasım 2016 17:53
Karacabey Longozu'nda Atatürk silueti - Tıkla İzle

Tamamı gönüllü bireylerden oluşan Humanpix Ekibi, Bursalı fotoğraf sanatçısı Cumhur Aygün ile birlikte Bursa Karacabey'deki longoz ormanlarını mekan seçti. Farklı yaş gruplarındaki üyeler ellerindeki Türk bayrakları ile Atatürk silueti oluşturdu. Görüntüler aynı zamanda kısa film olarak kaydedildi. Görüntülere fonda İstiklal Marşı eşlik ediyor. Finalde ise havadan yapılan çekimlerle beraber Atatürk'ün, tamamı Türk bayraklarından oluşan silueti görülüyor. Humanpıx Ekibi, 26 Ağustos 2014'te Anıtkabir'de 6000 gönüllü ile 'Anıtkabirdeyiz', 29 Ekim 2013'te Bursa'da 5990 gönüllü ile 'Duruyoruz', 11 Ekim 2012'de İzmir'de 2400 gönüllü ile 'İzindeyiz' projelerini de hayata geçirmişti. 

Yakup Vardar

Etiketler: atatürk silüeti, Karacabey longozu


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