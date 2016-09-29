Karacabey'deki soruşturma kapsamında 12 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda Ayşe S., Münire K., Gonca Y., Yurdanur U., Züleyha A., Hülya Ü., Handan S., Ayşe G., Özen Ü. K., Hatun A., İhsan A. ve Yalçın K. 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucunda Hülya Ü., Handan S., Ayşe G., Özen Ü. K., Hatun A., İhsan A. ve Yalçın K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gözaltında bulunan Ayşe S., Münire K., Gonca Y., Yurdanur U., Züleyha A.'nın ise sorgulanmasına devam ediliyor.