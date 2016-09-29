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Karacabey’de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Karacabeyde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

29 Eylül 2016 10:19

Karacabey'deki soruşturma kapsamında 12 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda Ayşe S., Münire K., Gonca Y., Yurdanur U., Züleyha A., Hülya Ü., Handan S., Ayşe G., Özen Ü. K., Hatun A., İhsan A. ve Yalçın K. 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucunda Hülya Ü., Handan S., Ayşe G., Özen Ü. K., Hatun A., İhsan A. ve Yalçın K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gözaltında bulunan Ayşe S., Münire K., Gonca Y., Yurdanur U., Züleyha A.'nın ise sorgulanmasına devam ediliyor.

Etiketler: 12 gözaltı, fetö operasyonu, Karacabey


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