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Karaciğer için bunları tüketin

Obezite ile ilgili çalışmalar yapan Dr. Fevzi Özgönül, sarımsağın karaciğere faydalı olduğunu belirtti.

Karaciğer için bunları tüketin

24 Kasım 2016 12:40

Dr. Fevzi Özgönül, “En büyük organlardan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır” dedi.

Düzenli alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların tüketiminin karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabildiğini ifade eden Dr. Fevzi Özgönül, “Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru yiyecekler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur" ifadelerini kullandı.

Özgönül, tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı:
"Sarımsak: Karaciğer enzimlerini aktive ederek toksinlerin vücuttan atılımına destek olur. Sülfür bazlı bir madde olan allicin içeriğiyle karaciğer detoksifikasyonunu sağlar.

Kırmızı Pancar ve Havuç: Her ikisinde de betakaroten vardır ve karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar. Pancar vücuttan ağır metallerin temizliğinde rol alır.

Elma: Yükek lif içerir ve sindirim sistemindeki toksinlerin atılımına destek olur.Böylece karaciğerin içini kolaylaştırır.

Brokoli ve Karnabahar: Sülfür içeriği ile güçlü detoksifiye sağlar ve Glukosinolat içeriği ile ansrojen maddeler ve toksin atılımı sürecinde karaciğer destekler.

Enginar: Enzim üretimini destekler.Karaciğer hücre onarımına destek olur ve yağlanmasını engeller.
Zerdeçal: Karaciğeri gücendirir yağların sindirimini kolaylaştırır.

Zencefil: World Journal of Sagtroenterologynin 2011 yılında yayınladığı araştırmalarda, zencefilin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olduğu ve tedavi ettiği ortaya çıkmıştır.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, roka, tere, pazı gibi koyu yapraklı sebzeler yüksek klorofil içeriği sayesinde vücutta biriken çevresel toksinleri emme özellikleri vardır. Aynı şekilde ağır metaller ve kimyasallara karşı da karaciğeri desteklerler.” 


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