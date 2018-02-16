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Karaciğer kanserinde son gelişmeler Adana'da tartışılacak

23-25 Şubat tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi ve ilgili ulusal derneklerin işbirliği ve uluslararası katılımla Adana'da gerçekleştirilecek olan '2nci Çukurova Hepatosellüler Karsinoma Kongresi'nde, karaciğer kanseri tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Karaciğer kanserinde son gelişmeler Adanada tartışılacak

16 Şubat 2018 12:36

23-25 Şubat tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi ve ilgili ulusal derneklerin işbirliği ve uluslararası katılımla Adana'da gerçekleştirilecek olan '2nci Çukurova Hepatosellüler Karsinoma Kongresi'nde, tüm dünyada ve Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu olan karaciğer kanseri (hepatosellüler karsinoma) tüm yönleriyle masaya yatırılacak. 2'nci Çukurova HCC Kongresinin Bilimsel Programı, 'Hepatosellüler Karsinoma Biyolojisini Anlamak: Hasta Yönetimine Neler Sunacak?’ ana temasına uyumlu olarak karaciğer kanserinin moleküler temelinden yeni tanı metodlarına, hastaya özel tedavilerden radyolojik ve cerrahi uygulamalara uzanan bir bakış açısıyla, kısacası multidisipliner bir anlayışla hazırlandığı belirtildi.

Kongre hakkında bilgi veren Kongre Başkanı Prof. Dr. Hikmet Akkız, ''Kongremize temel bilim araştırmacıları, hepatologlar, gastroenterologlar, tıbbi onkologlar, patologlar, radyologlar, karaciğer transplant cerrahları katılacak. Bilimsel programda bu kanserin moleküler patogenezi, yeni tedavi hedefleri, tedavilere direncin mekanizmaları, likid biyopsi, tümörün global ve Türkiye prevalansı, moleküler sınıflaması ve sistemik tedavilerle sağlanan gerçek yaşam verileri ayrıntılı olarak ele alınacak. Tüm dünyada önemli ve yükselen bir sağlık sorunu olup hepatosellüler karsinoma ile ilişkisi açık olan alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı da kapsamlı olarak tartışılacak konular arasında. Kongrenin önemli oturumlarından biri de girişimsel radyolojinin bu tümörde uygun hastalarda ablasyon, TAKE ve TARE uygulamaları ile ilgili. Bu uygulamalar, karaciğer kanserinin tedavisinde yükselen bir alandır. ablasyon küratif amaçlı, diğerleri ise downstaging ve köprüleme amaçlı uygulanmaktadır'' dedi.

Prof. Dr. Akkız, sözlerine söyle devam etti: ''Son sözü ise küratif tedavileri, rezeksiyon ve karaciğer transplantasyonu uygulayan hekimler olarak transplant cerrahları söyleyecek. İki önemli başlığı kapsamlı olarak tartışacağız: HCC’de karaciğer transplantasyonu kriterlerini genişletebilir miyiz? ve rezeksiyon ve transplantasyon sonrası nüks sorunu. Ayrıca transplantasyon merkezlerimizin deneyimlerini paylaşacakları panel kongremizin en sıcak ve dinamik oturumu olmaya aday. Kongrede iki önemli konferans yer alıyor. İlki açılış konferansı; 'Epigenetik: Mekanizmaları ve Anlamı', Dr. Stefan Dimitrov, Fransa tarafından; State-of-the Art Lecture HCC'nın Cerrahi Yönetimi, Dr. Massimo Malago, İngiltere tarafından verilecek''.

''Yeni araştırma ilk kez kongrede sunulacak''

Yeni araştırmanın kongreye ilk kez sunulacağını ifade eden Prof. Dr. Akkız, ''Kongrenin geleceğe dönük iki büyük aktivitesinden söz etmek gerekirse; 3 sözlü bildiri oturumu düzenledik, her oturumda 6 araştırmacı çalışmalarını sunacak, ayrıca 30'a yakın çalışma poster bildiri olarak kabul edildi. Araştırmaların tümünün bilimsel düzeyi çok yüksek. 25 Şubat'ta ise 'HCC ve mikro çevrenin moleküler karakteristikleri: Progresyon, Sağkalım ve Nüks Üzerine Etkileri' başlıklı çok merkezli araştırmanın ilk buluşmasını gerçekleştireceğiz. 16 konuşma metninin 'Journal of Gastrointestinal Cancer' adlı uluslararası dergide 'review article' olarak yayınlanacak olması da kongrenin bilimsel düzeyini yükseltecek bir gelişmedir'' açıklamasında bulundu.
 

 

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