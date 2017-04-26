Karaciğer naklinde dünya çapında başarı

Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde bugüne kadar yüzde 30’u 5 yaşın altında olmak üzere, 297 çocuk ve 703 yetişkin hasta karaciğer nakli ile ikinci yaşamına başladı. Merkez, gerçekleştirdiği karaciğer nakilleri sayesinde, 4 aylık bebekten 70 yaşına kadar her yaş grubundaki hastaya umut oldu.

1'inci ve 1000'inci karaciğer nakli hastası bir araya geldi

Hastanenin Organ Nakli Merkezi ekibi, karaciğer nakli ile hayata dönen 1'inci ve 1000'inci hastasının yanı sıra; merkezde nakil olan diğer karaciğer nakli hastalarının da bir araya geldiği organizasyon ile yaptıkları anlamlı başarıyı kutladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, 1000 karaciğer nakli için özel olarak hazırlanmış kutlama pastasını, organ nakli ekibi ve hastalar birlikte kesti.

Hastanenin Organ Nakli Merkezi’nin ilk karaciğer nakli olan hastası şuan 60 yaşında olan 3 çocuk annesi Fatma Gökduman, organın kendisine kadavradan nakil olduğu gün ikinci kez doğduğunu belirtti. 1000'in hasta olan, annesi Ülker Öner'in karaciğerinin bir parçası ile hayata yeniden tutunan 20 yaşındaki Hatice Kübra Öner, şuan sağlığının iyi olduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren ekibe de teşekkür etti.

1000 kişiye karaciğer nakli yaparak zor bir işi başardıklarını dile getiren Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı, ''Yıllardır bu işin içinde biri olarak, başladığımız yılı düşündüğümüz zaman 1000 tane nakli 1 merkezde yapılabilecek olması, eskiden hayal edemeyeceğimiz durumdu. Sayı olarak bir şeyi ifade etmeyebilir ama bütün bir ekip müthiş bir deneyime kavuşuyor. Yapılamaz vakaları yapmak, ulaşılmazlara ulaşmak gibi deneyim kazanıyorsunuz. Hepsinden önemlisi 1000 kişinin hayatını kurtarıyorsunuz. Aileleri ve bu işten çekenleri düşünecek olursak çok büyük kalabalığın acısını dindirmiş oluyorsunuz. Karaciğer naklinde, ameliyat vaktinde ameliyat edilmezse nakil bekleyenlerin yüzde 50'si bir sene bile yaşayamazlar. Ölümcül hastalık nedeniyle karaciğer nakli yapıyorsunuz. 1000 tane karaciğer naklini başardığımız için mutluyuz'' ifadelerini kullandı.

Toplumun organ nakillerine bakışını değerlendiren Prof. Dr. Acarlı, ''Hastalanan herkes nakile çok sıcak bakıyor. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Organ bağışının çok önemli farkı olması gerekir. Ateş düştüğü yeri yakmaması için birilerin organ bağışında bulunması gerekir ki hastalandığınızda bu işin çözümü olsun. Bizim yaptığımız yüzde 80 canlıdan nakil. Bence herkesin, toprak altında çok kısa sürede geldiği yere geri dönecek organları bağışlayarak hayat kurtarmasında fayda var. Hekimler olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Karaciğer nakli gibi çok teknik konuda dünyada bile başarılamayan başarıla imza atıyoruz. Canlıda nakli bu derecede yapıyoruz. Keşke fazla kadavra, daha az canlıdan nakil yapabilsek'' şeklide konuştu.

3 yaşındaki Poyraz'ın babası Servet Ergün, ''Poyraz doğduktan 3 gün sonra sararmaya başladı. Sarılık diye hastane kaldırdık. Hastanede yoğun bakımda kaldı. Kan tahlilleri sonucu mavi ışık hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Yani mavi ışıkla yaşamını sürdürmesi gerekiyordu. Diğer seçenek karaciğer nakliydi. Mavi ışık cihazının 10 bin TL olduğu söylendi. Alma gücüm yoktu. Cihazın teknik bilgilerini aldım. Sanayide arkadaşıma bu cihazın aynısını 550 TL'ye yaptırdım. Poyraz'ı 16 gün mavi ışığın altında tuttum. Araştırmalar sonucu bu hastaneye geldik. 1000 kişiden bir tanesi de biziz. Kendi karaciğerimden verdim. Çocuğumun şuan durumu çok iyi'' dedi.

Karaciğeri anneden nakil alan Nil Masal'ın annesi Meltem Kumaşoğlu, ''Kızımın vericisi benim. Kızım sarılıkla doğdu. 2 aylıkken sarılık geçmeyince karaciğerden kaynaklı bir sarılık olduğu tespit edildi. 6 ay karaciğer idare etti. Naklini 6 aylıkken gerçekleştirdik. Babasının ki de uyuyordu ama benden karaciğer alınması daha uygun bulundu. Nakil olalı 14 ay oldu. Şuana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Şuan 20 aylık. İlaç kullanıyoruz. İlaçlarımız azaldı, 1 tane ilaç kullanıyoruz. Şimdi sadece kontrollere gidiyoruz'' diye konuştu.

Etkinliğe katılan Aslı Sabriye de, annesinden karaciğer, babasından böbrek nakli gerçekleştiği açıklandı. Anne Nurten Gürel kızının sürecini şöyle anlattı: ''Şuan kızım sağlığına kavuştu. Önceleri yemek yiyemiyordu, yokuş çıkamıyordu, nefessiz kalıyordu, ağrıları oluyordu. Şimdi sağlığı yerinde hepsi düzeldi. Dokularımız uyduktan sonra karaciğerimi vermeye kara verdim''.

Böbreğini kızına veren baba Erden Gürel ise ''Bu hastanede nakil olduğumuz için mutluyuz. Kızımın diyalize girmesi gerekiyordu. Diyaliz istemedik, o zaman nakil dediler. Araştırmalar sonucu bu hastaneyi bulduk.Nakil olmaya karar verdikten sonra dokularımıza bakıldı, böbreğimi verdim. Hanımdan karaciğer aldılar. Şuan sağlığı çok iyi'' dedi.

