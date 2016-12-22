Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Karadağ Halkı, NATO üyeliği konusunda kararsız

Karadağ Halkı, NATO üyeliği konusunda kararsız

NATO'nun 29'uncu üyesi olmak için davet alan Karadağ'da halk, ülkenin NATO'ya üyeliği konusunda kararsız.


22 Aralık 2016 17:22

NATO'nun 29'uncu üyesi olmak için davet alan Karadağ'da halkın karara yönelik bakış açısını açıklayan anket Karadağ merkezli Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi (CEDEM) tarafından yayınlandı. Anket sonuçları, ülkenin NATO üyeliğine destek veren ve karşı çıkan vatandaşların oranının birbirine oldukça yakın olduğunu ortaya koydu. Önemli oranda etnik Sırp nüfusuna ev sahipliği yapması nedeniyle ülkenin NATO'ya değil Rusya'ya yakınlaşması gerektiğini savunan partilerin destek bulduğu ülkenin NATO üyeliği konusu sert tartışmalara neden oluyor.

CEDEM tarafından 5-14 Aralık 2016 tarihleri arasında bin 29 kişiyle yapılan mülakatlarla hazırlanan ankete göre NATO üyeliğine karşı çıkanların oranı yüzde 39,7 olurken NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 39,5 oldu. Katılımcıların yüzde 20,8'i ise konuya ilişkin fikri olmadığını ifade etti. Anket sonuçları, ülkede NATO üyeliği konusunda yapılacak bir referandumda halkın üyeliği reddetmesi olasılığının oldukça güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Anket sonuçları, Karadağ'daki en büyük yatırımcılardan olan Rusya'nın tepkisini çeken NATO üyeliği sürecinin aksine AB üyelik sürecinin ise vatandaşlardan büyük oranda destek aldığını ortaya koydu. Vatandaşlara yöneltilen “Karadağ, AB'ye katılmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 63'ü olumlu cevap verirken, AB üyeliğine karşı çıkanların oranı yüzde 24,6 seviyesinde kaldı. 

Etiketler: Karadağ, Nato


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç