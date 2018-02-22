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Karadağ’da ABD Büyükelçiliğine bombalı saldırı

Karadağ’da bir saldırgan gece yarısı ABD Büyükelçiliğine el bombası attıktan sonra intihar etti.

Karadağda ABD Büyükelçiliğine bombalı saldırı

22 Şubat 2018 10:44

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı sonucu saldırganın kendini üzerindeki patlayıcıyı patlatarak intihar ettiği açıklandı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Karadağ’da ABD Büyükelçiliği’ne el bombası atmaya çalışan adamın daha sonra intihar ettiğini açıkladı. Gece yarısı meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Karadağ hükümeti twitter hesabında, “kimliği belirlenemeyen bir kişi gece yarısı ABD Büyükelçiliği önünde kendini patlatarak intihar etti” paylaşımında bulundu. 

Etiketler: ABD Büyükelçiliği, bombalı saldırı, Karadağ

 

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