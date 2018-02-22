Karadağ’da ABD Büyükelçiliğine bombalı saldırı

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı sonucu saldırganın kendini üzerindeki patlayıcıyı patlatarak intihar ettiği açıklandı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Karadağ’da ABD Büyükelçiliği’ne el bombası atmaya çalışan adamın daha sonra intihar ettiğini açıkladı. Gece yarısı meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Karadağ hükümeti twitter hesabında, “kimliği belirlenemeyen bir kişi gece yarısı ABD Büyükelçiliği önünde kendini patlatarak intihar etti” paylaşımında bulundu.