Karadeniz Derbisi'nde 40. randevu

İki Karadeniz ekibi daha önce 39 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Samsunspor’un 15, Rizespor’un ise 13 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan 18 maçın 10’unu Samsunspor kazandı. 4 maçı Çaykur Rizespor kazanırken, 4 maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasında oynanan 39 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere toplam 45 gol attı. Rizespor ise rakibine 34 gol atma başarısı gösterdi. Samsun’da oynanan 18 maçta kırmızı-beyazlılar rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda 12 gol atma becerisi gösterdi. Mücadele öncesinde Samsunspor 24 haftada topladığı 28 puanla 14. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 45 puanla 1. sırada bulunuyor. İki takımın ligin ilk devresinde oynadıkları en son maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Yarın saat 15.30’da Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Erdi Demür

