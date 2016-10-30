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Karadeniz derbisinde gol düellosu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz derbisinde gol düellosu

30 Ekim 2016 18:55
Karadeniz derbisinde gol düellosu - Tıkla İzle

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mehmet Ekici’nin kaleye göndermek istediği top, Oboabona’nın eline çarpınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada Mehmet Ekici’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Diallo’dan dönen meşin yuvarlağı yine Mehmet Ekici filelere gönderdi. 1-0

15. dakikada Oboabona’nın ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Ümit Kurt’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

19. dakikada sağ kanattan Oğulcan kale sahası içine doğru gönderdiği topa Kweuke’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un sağından ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada Onanzi’nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa müsait pozisyondaki N’Doye’nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

64. dakikada Kweuke’nin pasında Oğulcan bomboş pozisyonda ceza sahasına girdi. Kalesini terk eden Onur, Oğulcan’ın ayaklarında meşin yuvarlağa sahip oldu.

67. dakikada Mehmet Ekici’nin uzun pasında Mustafa Akbaş, Oğulcan müdahalesinden yerde kaldı. Hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Uğur Demirok meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1

83. dakikada Emrah Başsan’ın sol taraftan kale sahası içine doğru gönderdiği topa müsait pozisyondaki Kweuke’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-2

88. dakikada Okay’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın vuruşunda top Diallo’da kaldı.

Stat: Avni Aker

Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Erdinç Sezertam xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx

Trabzonspor: Onur x, Zeki Yavru x, Durica xx, Uğur Demirok x, Mustafa Akbaş xx, Onazi x (Suk dk. 85 ?), Okay x, Mehmet Ekici xx, Bero xx, Yusuf Erdoğan x, N’Doye x

Yedekler: Esteban, Muhammet Demir, Akakpo, Mustafa Yumlu, Aytaç Kara, Ibanez

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Çaykur Rizespor: Diallo xx, Orhan Ovacıklı xx, Oboabona xx, Ümit xx, Ismail x, Robin Yalçın x (Mehmet Akyüz dk. 74 x), Petrucci x, Ahmet İlhan Özbek x (Emrah Başsan dk. 81 ?), Jantscher x,Oğulcan x (Tuszynski dk. 74 x), Kweuke xxx

Yedekler: Gökhan, Saadane, Ali Yacoubi, Özgür Çek

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Mehmet Ekici (dk. 5), Uğur Demirok (dk. 66 pen.) (Trabzonspor), Kweuke (dk. 19 ve 83) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Oboabona, Robin Yalçın,Oğulcan, Jantsher (Çaykur Rizespor), Bero, Okay, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş (Trabzonspor)

Etiketler: çaykur rizespor, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


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