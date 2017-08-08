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Karadeniz dibinden toplayıp Uzakdoğu'ya satıyorlar

Halk dilinde kül tablosu olarak bilinen deniz salyangozu, Batı Karadeniz bölgesinde balıkçıların geçim kaynaklarından biri oldu.

Karadeniz dibinden toplayıp Uzakdoğuya satıyorlar

08 Ağustos 2017 14:18

Zonguldak Alaplı ilçesinde balıkçılar, kompresörden sağlanan havayla 12 metre derine dalarak, Karadeniz'in diplerinden balık adamlarıyla tonlarca deniz salyangozu çıkararak geçimlerini sağlıyor.

Deniz salyangozu yurt dışına ihraç edilmek üzere kilolarca toplanıyor. Batı Karadeniz sahillerinde salyangoz alım satımı yapan Bülent Taşar, balıkçı esnafının yaz döneminde bir numaralı geçim kaynaklarının deniz salyangozu olduğunu söyledi.

Dalgıçlar tarafından çıkarılan deniz salyangozunun çuvallara doldurularak Uzak Doğu ülkelerine gönderildiğini belirten Bülent Taşar "Balıkçılar av yasağının başlamasıyla birlikte denizlerimize zarar veren deniz salyangozunu dip avcılarıyla çıkarıyorlar. şu an Alaplı Limanından alıp, Samsun ve Sinop'ta bulunan Fabrikalara getirip orada işletiyoruz. Başta Çin, Güney Kore, Tayland, Japonya ve ABD olmak üzere pek çok ülkeye deniz salyangozu oradan ihraç ediliyor" dedi. 

Ertuğrul Yüksel


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