Uzun süre önce yapılan alt geçidin girişi var ancak çıkışı yok. Atıl durumdaki alt geçit evsizlerin yaşam haline gelirken, vatandaşlar alt geçidin bu şekilde bırakılmasının büyük bir hata olduğunu söyledi. Vatandaşların tepkisini çeken alt geçit havadan da görüntülenirken, milyonlarca liralık nasıl boşa gittiği de alt geçidin son haliyle gözler önüne seriliyor.

Uzun zaman önce E-5 İncirli Mevkii’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan alt geçidin Bakırköy tarafında bulunan girişi ve bağlantı yollarının yapımı tamamlandı ancak alt geçidin diğer çıkışı olan Bahçelievler de köprünün çıkışı tamamlanmadı. Çıkışı olmayana alt geçit için de uzun zamandır hiçbir çalışma yapılmazken, araçlarıyla alt geçide yanlışlıkla giren vatandaşlar çıkış olmadığı için şaşkına dönüyor. Alt geçit ve bağlantı yollarının girişi belediye ekipleri tarafından uzun zamandır kapalı halde tutuluyor.

Öte yandan, alt geçidin atıl durumda bulunması nedeniyle sokakta yaşayan vatandaşlar alt geçidi mesken tuttu. Yapılan alt geçide bir anlam veremeyen vatandaşlar da duruma tepki gösteriyor. Daha önce köprüye yanlışlıkla girdiğini belirten Zahide Karagöz, “Saçma bir şey oldu kaç senedir o durumda birkaç kez de arabayla girdim şaşırdım kaldım. Kapalı zaten oradan nereye çıkacak ki. Buradan çıkacak diye yapıldı ancak daha sonra iptal edildi”dedi. Mehmet Yıldırım isimli vatandaş ise “Bu köprünün projesi varsa bitirilmesi de lazım. Eğer sivil toplum örgütleri buranın yapılmasının önlemişse onların da gönü alınarak mutlaka tamamlanmalı” diye konuştu.

Alt geçidin bulunduğu alanın tamamen ölü bir alan olduğunu belirten Işık Aydın, “Oradan ne bekliyorlardı sanırım karşıdaki adliye için yapılmıştı. Tamamen ölü alan ve altta yaşayanlar var. Her şeyi yapılmış devlet yatırımı yapmadan iki kere düşünmeli” dedi. Bu yapılan geçidin başlanmasının hata olduğunu dile getiren Sedat Kaya ise “Alt geçit yapıldı ancak köprü yapıldığında bu alan yol oluyordu. Burada insanlar protesto etti daha sonra da alt geçit iptal edildi belki de başlanması hataydı” şeklinde konuştu.

Öte yandan, milyonlarca liralık yatırımın heba olduğu alt geçit havadan da görüntülendi. Görüntülerde alt geçidin girişi görülürken, çıkışının kapalı olduğu görülüyor.