Karadeniz, İstanbul'da buluşuyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karadeniz Festivali 18-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirileceği açıklandı. Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu öncülüğünde, 'Karadenizi Yaşayın' sloganıyla gerçekleştirilecek Karadeniz Festivali'nin kültürüyle, turizmiyle, ekonomisiyle Karadeniz ve illerini hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye tanıtılacağı belirtildi.

9 gün boyunca müzik, eğlence, kültür sanat ve yöresel tatlar

Karadeniz'in sanatçıları, siyasetçileri, bürokratları, akademisyenleri, sporcuları, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve halkı festivalde buluşacağı bildirilirken, ünlü markaların indirim mağazaları da festivalde yer alacağı açıklandı.