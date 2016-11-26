Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Yüceyurt Köyü'nde bu durum değişmiyor. Ormanlık alanda kurumuş yaprakları toplayarak sırtlarına bir bohça içinde saran köylü kadınlar, evlerinin yolunu tutuyor.

Bu kadınlardan 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Hava Kalaycı, 10 yaşından beri tarla, bahçe demeden çalıştığını ve topladığı kuru yaprakları bütün bir kışı ahırda geçirecek olan hayvanlarının altına sermek için evine götürdüğünü söylüyor.

Ormandaki her türlü tehlikeye rağmen bu işi yaptıklarını belirten Kalaycı, “Topladığımız yaprakları ineklerin altına sermekte kullanacağız. Yaklaşık 1 km bu yaprakları sırtımızda taşıyoruz. Odun da taşıyoruz. Buraları dik yamaç olduğu için zaman zaman ayağımız takılıyor, yuvarlandığımız düştüğümüz de oluyor. Ormandaki yabani hayvanlar da cabası. Bölgenin çilesini hep kadınlar çekiyor. Çocuk yaştan neredeyse mezara kadar çalışıyoruz” dedi.