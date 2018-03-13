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Karadeniz sahil yolunda kaza: 6 yaralı

Karadeniz Sahil yolu Giresun-Ordu istikametinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Karadeniz sahil yolunda kaza: 6 yaralı

13 Mart 2018 01:20

Edinilen bilgilere göre, Giresun merkez Hacı Hüseyin Mahallesi mevki Karadeniz Sahil yolu üzerinde buluna viyadükte Ordu istikametine ilerleyen Ramazan Coşar yönetiminde ki 34 GA 8798 önünde ki Tırı geçti. Coşar yönetimin deki otomobil ile aynı şeride giren Selattin Ş. yönetimde ki 28 AP 994 plakalı otomobil de Tırı geçmek isterken kaza meydana geldi. Bariyerlere çarparak durabilen iki araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası Karadeniz Sahil yolu araçlar kaldırılana kadar kontrollü olarak tek şeritten verildi. Daha sonra kaldırılan araçlardan sonra trafik normale döndü. Kazada yaralananların durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  

 

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