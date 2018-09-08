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Karadeniz yolcu otobüsünü içine çekti

Karadeniz yolcu otobüsünü içine çekti
Karadeniz yolcu otobüsünü içine çekti

Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Novorossisk şehrinde fırtına nedeniyle Karadeniz taştı, dalgalar park halindeki otobüsü denize çekti.

Karadeniz yolcu otobüsünü içine çekti - Tıkla İzle


Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı liman kenti Novorossisk’te fırtına nedeniyle zor anlar yaşandı. Karadeniz fırtına nedeniyle taşınca yol kenarındaki otobüs yavaş yavaş denize doğru kaymaya başladı. Taşan deniz nedeniyle yeni su kanalı açılınca otobüs kanalın içerisine kadar ulaştı.

Dev dalgalar otobüsü neredeyse denizin tam ortasına çekmek üzereyken otobüsün arkası çamura saplandı. Denizde mahsur kalan otobüsün içinde insanların olmaması faciayı önledi. Otobüs dev dalgalar nedeniyle saplandığı noktadan çekilemedi. Acil yardım ekipleri fırtına hafifledikten sonra otobüsü bulunduğu noktadan çekecek. Novorossisk sakinleri ise dev dalgaların otobüsü yavaş yavaş denizin ortasına sürüklendiğini iddia ederek otobüsün fırtına sonrasına kadar dayanamayacağını düşünüyor.  

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