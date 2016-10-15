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Karadeniz'de 4.8'lik deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kocaeli Kandıra açıklarında çok yoğun hissedilirken İstanbul'da da korkuya neden oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.8, Kandilli 5 olarak açıkladı.

Karadenizde 4.8lik deprem! İstanbulda da hissedildi

15 Ekim 2016 11:28

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Karadeniz'de 11.4 kilometre derinlikte saat 11.18'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve batı Karadeniz illerinde de hissedildi.
 

Etiketler: deprem, İstanbul


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