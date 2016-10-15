Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Karadeniz'de 11.4 kilometre derinlikte saat 11.18'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve batı Karadeniz illerinde de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Karadeniz'de 11.4 kilometre derinlikte saat 11.18'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve batı Karadeniz illerinde de hissedildi.
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Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Recep Hayri Eren, Marmara Denizi’nde henüz depreme sebep olacak büyük bir birikimin olmadığını…