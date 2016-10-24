Alınan bilgiye göre, dün gece saat 01.30 sularında, Dinçer Gürbüz, Mustafa Döveç ile Kadir Taşkın balık tutmak için 4 metrelik fiber tekneyle denize açıldı. Daha sonra tekne su alarak alabora oldu. Mustafa Döveç ve Kadir Taşkın alabora olan tekneyi terk ederek yüzerek kıyıya ulaştı. Ancak Dinçer Gürbüz’ün kıyıya ulaşıp ulaşamadığını tespit edemeyen kurtulan arkadaşları jandarmaya durumu bildirdi.

Daha sonra, İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından denizde, Kıyıköy Jandarma Komutanlığı tarafından da karada Dinçer Gürbüz’ü arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Gürbüz bulunamayınca İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Timi ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri çağrıldı. Aramalara su altında devam eden ekipler tarafından Gürbüz ölü olarak bulundu.

Mustafa Döveç ile Kadir Taşkın olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Vize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki muayenelerinin ardından taburcu edildi. Dinçer Gürbüz’ün cenazesi ise Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.