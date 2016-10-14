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Karadeniz'de böyle olur Iphone tanıtımı

Merakla ve heyecanla beklenen Iphone 7 Trabzon'da dün gece saat 24.00'dan sonra kemençe ve horon eşliğinde satışa sunuldu.

Karadenizde böyle olur Iphone tanıtımı

14 Ekim 2016 08:59

Teknoloji devi Apple’ın Eylül ayının ilk haftası tanıtılan son akıllı telefonu Iphone 7 13 Ekim'i 14 Ekim’e bağlayan gece saat 24.00’da reyonlarda yerini aldı. Lansman için Kahramanmaraş caddesi üzerindeki iş yerinin önünde kuyruklar oluşurken, gece geç saatlere rağmen Iphone 7 hayranları telefonları almak için kuyruğa girdi.
Lansmanla ilgili bilgi veren Uzun Telekom Şirket Yetkilisi Ahmet Uzun, “IPhone 7 ve 7 Plus’ın lansmanı Türkiye’de 9 ilde yapıldı. Bu şehirlerden biri de Trabzon’du. IPhone 7’in çıkacağını duyan bir çok kişi ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Trabzon’da kendilerini sıraya yazdırdı" dedi.

IPhone 6 ve IPhone 6 Plus'la aynı şekilde oval hatlara sahip IPhone 7'yi bir önceki modelden ayıran en önemli farklardan biri 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmış olması diyen Uzun, "3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmasıyla telefonda müzik deneyimi Lightning'li kulaklıklar veya 3.5 mm-Lightning adaptörler sayesinde gerçekleşiyor. 32 GB, 128 GB ve 256 GB hafızalı IPhone 7 ve IPhone 7 Plus'ın satış fiyatları ise, Iphone, 32 GB kapasiteli 7 modelini 3 Bin 150 TL, 32 GB kapasiteli 7 Plus ise 3 Bin 650 TL’den satışa sunduk. Gece bu telefonlardan 17 adet sattık. Yoğun bir ilgi gördük" diye konuştu.
Trabzon da Iphone 7 ilk sahibi olan Umut Özdemir ise, “İphone 5’den itibaren İphone telefon kullanıyorum gecenin bu saatinde de olsa telefonu almak için buraya geldim” şeklinde konuştu. 

Ersen Küçük

Etiketler: Iphone tanıtımı, karadeniz


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