Edinilen bilgiye göre, Mesudiye kırsal alanında Arpaalan Mahallesi ile Sivas'ın Koyulhisar ilçe sınırında güvenlik güçleri bir grup teröristle karşılaştı. Çıkan sıcak çatışmada 6 kişilik terörist grubun tamamen imha edildiği öğrenildi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, çatışmanın Sivas-Ordu-Giresun geçiş güzergâhında meydana geldiğini söyledi. Başkan Gül, ”Güvenlik güçlerimiz bölgede etkin faaliyetlerini sürdürüyordu. Akşam saatlerinde Sivas Koyulhisar tarafından geçiş olduğu yönündeki ihbar üzerine Mesudiye’deki birlik olaya müdahale etti. Çatışma Koyulhisar Sisorta Yaylası ile Mesudiye Arpaalan Mahallesi arasında yer alan Kalınpazar Yaylası’nda yaşandı. Çatışma ormanlık alanda oluyor. Bize gelen bilgide 6 teröristin etkisiz hale getirildiği yönünde. Güvenlik güçlerimizden herhangi bir kayıp yok. Gece karanlık olmasının yanı sıra bölgede yoğun sis yaşanıyor. Sabah havanın aydınlanmasıyla daha net görüntü ortaya çıkacaktır” dedi.

Metin Akyürek

