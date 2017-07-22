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Karadeniz’de değil, Aydın’da üretiliyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan üretici İsmail Yılmaz, 8 sene önce deneme amaçlı diktiği fındık ağaçlarından hasada başladı.

Karadenizde değil, Aydında üretiliyor

22 Temmuz 2017 11:02

Bozdoğan’ın Örentaht Mahallesinde yaşayan İsmail Yılmaz deneme amaçlı diktiği fındık fidanlarının bölgeye uyum sağlaması ile ağaçlar ürün vermeye başladı. Yetiştirdiği fındık ağaçlarından kendi ihtiyacını karşılayan Yıldız, fazlasını ise taze ve kurutulmuş olarak satıyor.

Yaklaşık 2 dönümlük bahçesinde fındık yetiştirdiğini belirten Yılmaz, “ Yaptığım araştırmalarda fındık bitkisinin Örentaht Mahallesinde yetişebileceğini fark ettim. 8 sene önce deneme amaçlı fındık ağacı diktim. Mahallemizin iklimi Karadeniz bölgesi ile uyum sağladığından diktiğim fidanlar ürün vermeye başladı. Bahçemde hasat zamanı geldi. Toplanan fındıkları taze ve kurutulmuş olarak pazarlıyorum. Bir taraftan ailemin fındık ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan fazlasını da satıyorum. Örentaht Mahallesinde yetiştirdiğim fındık, yıla göre farklılık gösteriyor. Karadeniz bölgesinde yaşanan rekolte farklılığı burada da tıpa tıp yaşanıyor. Bir yıl iyi verim alınırken diğer yıl daha az verim alınıyor. Geçen yıl rekolte yüksekti, bu sene daha az fındık hasadı yapacağız” dedi. 

Onur Durmuş


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