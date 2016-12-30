Karadeniz’de fırtına etkili oluyor. Dün geceden bu yana süren fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Akçakoca Balıkçı Barınağına sığınan 5 tekne dev dalgalar yüzünden batarken 5 tekne ise kullanılmaz hale geldi. Ahşap iskele de fırtınanın şiddetine ve dalgaların gücüne dayanamayarak parçalandı. Yaz sezonunda barınak içerisine kurulan lunaparktan geriye kalan gondol ve diğer malzemelerin de büyük hasar gördü. Balıkçılar, dün gece gözlerinin önünde bir çok teknenin battığını bir çok teknenin de birbirlerine çarparak parçalandığını söylediler.

(Tuncay Türkgülü/İHA)