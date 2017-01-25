Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Karadeniz’de didik didik terörist arıyorlar

Karadeniz’de didik didik terörist arıyorlar

Komandolar karla kaplı Karadeniz dağlarından didik didik terörist arıyor.

Karadenizde didik didik terörist arıyorlar

25 Ocak 2017 12:43

PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bölgede yapılanmasını engellemek ve barınmasının önüne geçmek için operasyon düzenlendi. Zorlu doğa şartları ve - 20 dereceye kadar hissedilen soğuk hava koşullarına aldırmaksızın Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Komando ve Jandarma

Özel Hareket timleri Karadeniz dağlarında terörist aradı.
Konuya ilişkin Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada: “Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Giresun ili Dereli ilçesi kırsal alanında, Jandarma Özel Harekat Timleri ve zırhlı araçların katılımı ile 24 Ocak 2017 günü PKK/KCK terör örgütü mensuplarının barınmalarına engel olmak, tespit ve etkisiz hale getirmek maksadıyla zorlu arazi ve iklim koşullarında operasyon faaliyeti icra edilmiş ve aynı gün başarı ile sonlandırılmıştır. Bölgemizde terör örgütlerinin faaliyet göstermesi ve barınmalarına engel olmak için yoğun olarak icra edilmekte olan faaliyetler azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.” denildi. 

Resul Yanbul
 

Etiketler: karadeniz, terörist


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!