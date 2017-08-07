Karadeniz’de fındık hasadı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık üreticileri bahçelerde fındıklarını hasat etmeye başladılar. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerin üzerinde seyretmesinden dolayı fındık biraz zor toplanırken, üreticiler emeklerinin karşılığını fındıklarını pazara indirdiklerinde almak istediklerini belirttiler. Üreticilerin, bahçelerde hep birlikte çalışarak ve şarkılar söyleyerek topladıkları fındık hasadında umutlar fiyat açısından büyük. Geçen yıla göre rekoltenin biraz yüksek olmasından dolayı mutlu olan üreticiler, bu yıl ise fiyatların 10 TL’nin üzerinde olmasını istediklerini söylediler.

Yeşil altın olarak da bilinen fındığın bu yıl çok verimli olduğunu belirten üreticilerden Adem Zeren, “Fındıktan bu yıl hem fiyat hem üretim açısından çok umutluyuz” dedi.

Bu yıl fındığın bahçelerde çok görüldüğünü ifade eden Zeren, “Fındık sezonu başladı. Bahçelere girerek hasat yapıyoruz. Hasada başlarken fındık da yanık olmaya başladı. Havaların sıcak olması, yağmurun olmaması bu durumu tetikledi. Biraz bahçelere erken girmek zorunda kaldık ve bu yüzden fındık da kalite düşük olabilir. İlk hasattan memnunuz. Fiyat olarak beklentimiz konusunda söyleyecek hiçbir durumumuz yok. Toplasak mı toplamasak mı halen bu konularda düşüncelerimiz var. Olması gereken fiyatın hiçbir zaman fındıkta olduğunu görmedik. İnşallah üreticiler olarak emeğimizin karşılığını alırız” diye konuştu.

Beklenti 10 lira üzeri

Üreticilerden Kenan Yahşi ise şöyle konuştu:

“Bahçelerde hasat etmeye başladık ürünümüzü. Beklentimiz fındıkta iyi bir fiyatın olması. Güzel bir pazar oluşursa fındık para eder ve üreticilerde rahat bir nefes alır. Fındığımızı gerçekleşen hava sıcaklıkları etkiledi. Fakat bahçelerde şu anda kaliteli fındık hasat ediyoruz. Fındığın fiyatını 10 TL’nin üzerinde bekliyoruz. Bu fiyattan aşağı olduğu zaman zarar ederiz üreticiler olarak. Hasat dönemi iyi başladı. Bahçelerdeyiz, fındıklarımızı topluyoruz. Umutluyuz her zaman ki gibi.”

Devletin fındığa her zaman destek vermesi gerektiğini söyleyen üretici Aydın Bicil ise “Fındık fiyatları konusunda devletimizin büyük desteğini bekliyoruz. Sıcak havada bahçede çalışıyoruz. Bu yıl bol fındık olduğu gözüküyor. Fiyat olarak da 15 TL gibi bir rakamın olması gerekiyor. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz artık” diye konuştu.

Ahmet Altay



