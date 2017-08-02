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Karadeniz’de fındık hasadı başladı!

Dünya fındık üretiminin yüzde 78’ine sahip Türkiye’de fındık deposu Doğu Karadeniz’de hasat başladı. Bölgenin en önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın hasadına sahil illerinde başlandı.

Karadenizde fındık hasadı başladı!

02 Ağustos 2017 14:54

Türkiye’de en fazla fındığın üretildiği Ordu’da fındığın en erken olgunlaştığı bölge olan Saraycık bölgesinde bahçelere giren üreticiler hasada başladılar. Yeşil altın olarak da bilinen fındığın bu yıl çok verimli olduğunu belirten üreticiler, halen fındık fiyatının serbest piyasada 8 lira olduğunu belirterek, “Fındık fiyatı yeni sezonda 10-12 lira arasında olursa rekolteye göre oldukça iyi fiyattır” dediler.

Tahmini rekoltenin açıklanmadığı Türkiye’de bu yıl rekoltenin 600 bin tonu geçebileceği belirtiliyor. 

Metin Akyürek

Etiketler: fındık, karadeniz, ordu


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