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Karadeniz'de hamsi bereketi

Kış mevsiminin vazgeçilmez besini Hamsi, Karadeniz'den kasa kasa çıkartılıyor.

Karadenizde hamsi bereketi

10 Aralık 2016 10:28
Karadeniz'de hamsi bereketi - Tıkla İzle

Düzce'nin Akçakoca ilçesinden denize açılan balıkçılar kasa kasa hamsi ile dönüyor. Kış mevsiminin vazgeçilmez balığı Hamsi, vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. Kasa kasa getirilen Hamsi balığı limanda balıkçılara satılıyor. Tonlarca hamsi ile limana dönen balıkçıların yüzü ise gülüyor. Hamsinin kulağına kar suyunun kaçtığını ve irileştiğini ifade eden balıkçı Ferhat Birinci, ’’Bu sezon her balık bol oldu. Palamut, Çinakop ve Hamsi balığı çok bereketli oldu. Eli boş gelen olmadı. Balık yılbaşına doğru azalacaktır’’diye konuştu. Balıkçı Osman Kaptan ise, "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Lezzeti arttı hamsi büyüdü" diye konuştu. 

Tuncay Türkgülü

Etiketler: hamsi bereketi, karadeniz


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