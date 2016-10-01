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Karadeniz'de palamut bereketi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, avlanmak için denize açılan balıkçılar palamutlarla döndü. Palamudun bol olması sebebiyle kasa fiyatı 35 liraya kadar düştü.

Karadenizde palamut bereketi

01 Ekim 2016 11:26
Karadeniz'de palamut bereketi - Tıkla İzle

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar kilolarca palamut ile limana döndü. Balığın fazla olması sebebiyle fiyatlarda da büyük düşüş yaşandı. Ağırlığı 1 kilo 300 grama kadar ulaşan palamut balığının 3 tanesi 10 liradan vatandaşlara satıldı. Bazı vatandaşlar ise kasasını 35 liradan satın aldı. Balıkçılar, bu sezon palamut balığının adeta denizden fışkırdığını belirterek, ’’Balık bol. 3 tanesini 10, kasasını 35 TL’den veriyoruz. Herkes balık yesin’’ diye konuştular. Vatandaşlar ise balığın ucuz olmasından memnun olduklarını dile getirerek, "Bu yıl balık çok ucuz. 3 tanesini 10 TL'den alıyoruz’’şeklinde konuştular. 

Tuncay Türkgülü

Etiketler: balıkçı, palamut


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