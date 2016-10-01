Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar kilolarca palamut ile limana döndü. Balığın fazla olması sebebiyle fiyatlarda da büyük düşüş yaşandı. Ağırlığı 1 kilo 300 grama kadar ulaşan palamut balığının 3 tanesi 10 liradan vatandaşlara satıldı. Bazı vatandaşlar ise kasasını 35 liradan satın aldı. Balıkçılar, bu sezon palamut balığının adeta denizden fışkırdığını belirterek, ’’Balık bol. 3 tanesini 10, kasasını 35 TL’den veriyoruz. Herkes balık yesin’’ diye konuştular. Vatandaşlar ise balığın ucuz olmasından memnun olduklarını dile getirerek, "Bu yıl balık çok ucuz. 3 tanesini 10 TL'den alıyoruz’’şeklinde konuştular.

Tuncay Türkgülü