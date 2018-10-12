Karadeniz'de palamut bereketi!

Zonguldak'ta, tezgahları dolduran palamutlar esnafların yüzünü güldürüyor. Kent merkezindeki Merkez Balıkçı Pazarı'nda bulunan tezgahları süsleyen palamutun tanesi 7.5, 10 ve 12.5 liradan satılıyor. Bazı vatandaşlar palamuta rağbet gösterirken, bazıları da pahalı olması nedeniyle fiyatların düşmesini bekliyor.

Balığın bol olduğunu ifade eden balıkçı Bayram Yılmaz, “Türkiye'nin şu anki ekonomik krizine palamut balığı damgasını vurmuş durumda. Tavuğun 20 TL olduğu yerde vatandaşın imdadına palamut yetişti. Yaradan Allah palamudu bol verdi. Kıyma olsun et olsun tavuk olsun tavan yapmadı. Vatandaşlar palamut 7,5 lira, 10 lira 5 lira olmaz mı diyor. Mazotun 6.5 TL olduğu yerde fiyatlar uygun. Palamut çokmuş ama neden 5 TL değilmiş.

Vatandaşlar balığın buraya kendiliğinden geldiğini zannediyor. Yaradan Mevla balığı bu sene bol verdi, vatandaş da bol bol yiyor, dolabına atan atıyor. Balıkların tanesi 1 kilo geliyor 10 TL'ye satılıyor. Bazı vatandaşlar balığın pahalı olmasından yakınıyor" şeklinde konuştu.

Sertaç Özdemir - Barış Doğan